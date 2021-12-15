Дощі та тумани на заході — погода в Україні на 16 грудня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n164466-doschi-ta-tumany-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-16-grudnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 16 грудня зазнаватиме впливу холодного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу, а згодом попрямує на південний схід через територію країни, що призведе до поступового зниження температури повітря впродовж наступних кількох днів.
Цей фронт принесе з собою опади, переважно у вигляді дощі, повідомляє Gismeteo.
Вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями можливий невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території — без опадів.
Крім того, вночі та вранці в західних, східних, а також місцями північних та центральних областях очікується туман, на заході країни — ожеледиця на дорогах.
Температура повітря вночі становитиме −3…+2°, вдень — 0…+5° (в Криму до +8°).
Погода в Києві буде похмурою, вдень очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода у Львові буде похмурою, вночі — без істотних опадів, вдень — очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +2…4°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність, вночі очікується дощ, вдень — без опадів. Термометри вночі покажуть 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер північний, 5−10 м/с.
Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність, в другій половині дня можливий невеликий сніг з дощем. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…+1° вночі та +1…+3° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 16 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.
Джерело: Gismeteo