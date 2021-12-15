16 грудня в низці регіонів України очікуються опади, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n164466-doschi-ta-tumany-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-16-grudnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 16 грудня зазнаватиме впливу холодного атмосферного фронту, який надійде з північного заходу, а згодом попрямує на південний схід через територію країни, що призведе до поступового зниження температури повітря впродовж наступних кількох днів.

Цей фронт принесе з собою опади, переважно у вигляді дощі, повідомляє Gismeteo.

Вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями можливий невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території — без опадів.

Крім того, вночі та вранці в західних, східних, а також місцями північних та центральних областях очікується туман, на заході країни — ожеледиця на дорогах.

Температура повітря вночі становитиме −3…+2°, вдень — 0…+5° (в Криму до +8°).

Погода в Києві буде похмурою, вдень очікується невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +2…+4°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде похмурою, вночі — без істотних опадів, вдень — очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +2…4°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність, вночі очікується дощ, вдень — без опадів. Термометри вночі покажуть 0…+2°, вдень — +3…+5°. Вітер північний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові передбачає мінливу хмарність, в другій половині дня можливий невеликий сніг з дощем. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…+1° вночі та +1…+3° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 16 грудня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Джерело: Gismeteo