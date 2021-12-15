16 декабря в ряде регионов Украины ожидаются осадки, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 16 декабря будет подвергаться влиянию холодного атмосферного фронта, который поступит с северо-запада, а впоследствии направится на юго-восток через территорию страны, что приведет к постепенному снижению температуры воздуха в течение следующих нескольких дней.

Этот фронт принесет с собой осадки, преимущественно в виде дождя, сообщает Gismeteo.

Ночью в южных, днем в западных и северных областях местами возможен небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории — без осадков.

Кроме того, ночью и утром в западных, восточных, а также местами северных и центральных областях ожидается туман, на западе страны — гололед на дорогах.

Температура воздуха ночью составит −3…+2°, днем — 0…+5° (в Крыму до +8°).

Погода в Киеве будет пасмурной, днем ожидается небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +2…+4°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет пасмурной, ночью без существенных осадков, днем — ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +2…4°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, ночью ожидается дождь, днем — без осадков. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем — +3…+5°. Ветер северный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове предусматривает переменную облачность, во второй половине дня возможен небольшой снег с дождем. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −1…+1° ночью и +1…+3° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 декабря будет довольно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.

Источник: Gismeteo