«Слуги» написали оду «Большому строительству» — книгу раздавали в Раде

https://racurs.ua/n164465-slugi-napisali-odu-bolshomu-stroitelstvu-knigu-razdavali-v-rade-foto.html

Ракурс

В Верховной Раде депутатам 15 декабря раздали экземпляры книги об инфраструктурном проекте президента Владимира Зеленского «Большое строительство. Лица».

В книге есть фото украинских рабочих, воплощавших проект, а также четыре фотографии президента Зеленского.

Издание вышло 16 ноября. Книгу авторства Юрия Голика опубликовало издательство «Фолио». Она имеет 268 страниц и купить ее можно за 99 грн.

Новинки утром носили в кулуарах парламента, активно распаковывая коробки. Экземпляры относили в сессионный зал, к процессу привлекли работников аппарата Рады и некоторых депутатов «Слуги народа», например Виталия Безгина.

Впоследствии нардепы устроили в зале и фотосессию с книжной новинкой.

Глава фракции СН Елена Шуляк в выступлении с парламентской трибуны отдельно упомянула о книге и показала ролик с лицами строителей.

Напомним, что «Большая стройка» — правительственная программа, инициированная Зеленским в марте 2020 года. Она призвана улучшить транспортную, образовательную, социальную и спортивную инфраструктуру.