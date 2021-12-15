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Ракурс
"Слуги" написали оду "Великому будівництву" - книгу роздавали у Раді (ФОТО, ВІДЕО)

«Слуги» написали оду «Великому будівництву» — книгу роздавали у Раді (ФОТО, ВІДЕО)

15 гру 2021, 15:56
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У Верховній Раді депутатам 15 грудня роздали примірники книги про інфрастурктурний проект президента Володимира Зеленського «Велике будівництво. Обличчя».

У книзі є фото українських робітників, які втілювали проект, а також чотири світлини президента Зеленського.

"Слуги" написали оду "Великому будівництву" - книгу роздавали у Раді, фото - Цензор

Видання вийшло друком 16 листопада. Книгу авторства Юрія Голика надрукувало видавництво «Фоліо». Вона має 268 сторінок та придбати її можна за 99 грн.

Новинки уранці носили в кулуарах Ради, активно розпаковуючи коробки. Примірники відносили в сесійний зал, до процесу залучили працівників апарату Ради і деяких депутатів «Слуги народу», наприклад, Віталія Безгіна.

Згодом нардепи влаштували в залі й фотосесію з книжковою новинкою.

"Слуги" написали оду "Великому будівництву" - книгу роздавали у Раді, фото - Букви

"Слуги" написали оду "Великому будівництву" - книгу роздавали у Раді, фото - Цензор

"Слуги" написали оду "Великому будівництву" - книгу роздавали у Раді, фото - Цензор

Згодом голова фракції СН Олена Шуляк у виступі з парламентської трибуни окремо згадала про книгу та показала ролик із обличчями будівельників.

Нагадаємо, що «Велике будівництво» — урядова програма, ініційована Зеленським у березні 2020 року. Вона покликана покращити транспортну, освітню, соціальну та спортивну інфраструктуру.


"Слуги" написали оду "Великому будівництву" - книгу роздавали у Раді, фото - Букви

Джерело: Ракурс


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