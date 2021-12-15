"Слуги" написали оду "Великому будівництву" - книгу роздавали у Раді (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n164465-slugy-napysaly-odu-velykomu-budivnyctvu-knygu-rozdavaly-u-radi-foto-video.html

Ракурс

У Верховній Раді депутатам 15 грудня роздали примірники книги про інфрастурктурний проект президента Володимира Зеленського «Велике будівництво. Обличчя».

У книзі є фото українських робітників, які втілювали проект, а також чотири світлини президента Зеленського.

Видання вийшло друком 16 листопада. Книгу авторства Юрія Голика надрукувало видавництво «Фоліо». Вона має 268 сторінок та придбати її можна за 99 грн.

Новинки уранці носили в кулуарах Ради, активно розпаковуючи коробки. Примірники відносили в сесійний зал, до процесу залучили працівників апарату Ради і деяких депутатів «Слуги народу», наприклад, Віталія Безгіна.

Згодом нардепи влаштували в залі й фотосесію з книжковою новинкою.

Згодом голова фракції СН Олена Шуляк у виступі з парламентської трибуни окремо згадала про книгу та показала ролик із обличчями будівельників.

Нагадаємо, що «Велике будівництво» — урядова програма, ініційована Зеленським у березні 2020 року. Вона покликана покращити транспортну, освітню, соціальну та спортивну інфраструктуру.