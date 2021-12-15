Пам’ятник Бандері облили червоною фарбою. Фото: «Суспільне»

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Пам’ятник Степану Бандері у Тернополі облили червоною фарбою.

Невідомий підійшов до монумента, що на вулиці Соломії Крушильницької, біля Тернопілької облдержадміністрації, й кинув у пам’ятник декілька згортків з червоною фарбою. Подія трапилася 14 грудня о 12.11. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на начальника начальник Головного управління Національної поліції Тернопільської області Олександра Богомола.

За словами поліцейського, правоохоронці обстежили територію навколо пам’ятника, опитали людей та переглянули відео з камер. Вандала вже розшукують.

Подію правоохоронці кваліфікували, як хуліганство. Зловмиснику загрожує штраф від 8 тис. 500 грн до 17 тис. грн, арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 5 років. Але не виключено, що додадуть додаткову кваліфікацію за ст. 161 (розпалювання міжнаціональної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

За словами директора комунального підприємства «Об'єднання парків культури й відпочинку Тернополя» Миколи Ткача, фарбу з пам’ятника Бандері вже відчищають. Комунальники роблять це за допомогою розчинника. Проблему обіцяють усунути до кінця дня.

Нагадаємо, у травні Галицький районний суд виніс вирок одному зі студентів, що облив червоною фарбою пам’ятник Степанові Бандері у Львові. Юнаку призначили чотири роки ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном.

Джерело: «Суспільне»