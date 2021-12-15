Бактерії пристосовуються до забруднення навколишнього середовища пластиком

https://racurs.ua/ua/n164463-bakteriyi-dopomagaut-ludstvu-evolucionuut-schob-pererobyty-plastyk.html

Ракурс

Людство у боротьбі із забрудненням навколишнього середовища пластиком може отримати допомогу з несподіваного боку — мікроби в океанах і ґрунтах по всьому світу еволюціонують, щоб споживати пластик.

Це встановили учені з Технологічного університету Чалмерса (США), проаналізувавши зразки понад 200 млн генів у зразках ДНК довкілля, зібраних на сотнях ділянок океанів та суші по всьому світу, повідомляє The Guardian.

В результаті дослідники виявили у різних мікробів близько 30 тис. ферментів, які здатні руйнувати 10 типів пластику.

Причому відповідні ферменти містилися у кожному четвертому з аналізованих організмів, а кількість і тип виявлених ферментів збігалися з кількістю і типом пластикового забруднення в різних місцях.

Це є важливою демонстрацією того, як навколишнє середовище реагує на антропологічний тиск, — наголошують учені.

За словами учених, вони не очікували знайти таку кількість ферментів у такому різномаїтті мікробів та середовищ існування.

Це дивовижне відкриття, яке дійсно ілюструє масштаб проблеми, — наголошують дослідники.

Учені сподіваються, що це відкриття допоможе прискорити переробку пластику, оскільки пропонує багато нових ферментів, які необхідно дослідити та адаптувати для промислового використання.

Зазначається, що використання ферментів для швидкого розщеплення пластмаси на їх «будівельні блоки» дозволило б виготовляти нові продукти зі старих, зменшуючи потребу у виробництві первинного пластику.

Джерело: The Guardian