Чорна діра. Фото: Astronomy & Astrophysics

https://racurs.ua/ua/n164462-nadzvychayno-detalni-znimky-chornoyi-diry-pokazaly-vcheni-foto-video.html

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Вчені використовували телескопи Європейської південної обсерваторії (ESO) у Чилі й зафільмували компактне джерело Стрілець A* (Sgr A), що знаходиться в центрі Чумацького Шляху, і випромінює у всіх діапазонах хвиль.

Вважається, що це надмасивна чорна діра масою близько 4,3 млн мас Сонця, оточена важкою й гарячою хмарою спадної матерії. Про це повідомляє Astronomy & Astrophysics.

Спостереження проводили з березня по липень 2021 року. Інформація з усіх телескопів об'єднувалася за допомогою інтерферометра GRAVITY. Крім того, астрономи взяли в розрахунок дані, раніше отримані обсерваторіями VLTI, Кека та Геміні. У результаті вдалося досягти у 20 разів кращої роздільної здатності ніж було доступно досі.

Рухи зірок допомогли уточнити масу центральної чорної діри і відстань до неї. Обидва значення чудово узгоджуються з наявними оцінками — близько 4,3 млн мас Сонця й порядку 27 тис. світлових років. Також відомо, що в околицях чорної діри немає жодної додаткової прихованої маси.

Ні присутність інших чорних дірок, ні інші гравітуючі об'єкти більше не спотворюють траєкторії S-зірок, а значить, у цілому структура центру Чумацького Шляху нам відома повністю, — заявляють вчені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нову чорну дірку відшукали астрономи за межами нашої галактики. Її знайшли в Магеллановій хмарі за 160 тис. світлових років від Землі.