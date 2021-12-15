Черная дыра. Фото: Astronomy & Astrophysics

https://racurs.ua/n164462-chrezvychayno-detalnye-snimki-chernoy-dyry-pokazali-uchenye-foto-video.html

Ракурс

Ученые использовали работающие в Чили телескопы Европейской южной обсерватории (ESO) и засняли компактный источник Стрелец A* (Sgr A), находящийся в центре Млечного Пути, и излучающий во всех диапазонах волн.

Считается, что это сверхмассивная черная дыра массой около 4,3 млн масс Солнца, окруженная тяжелым и горячим облаком падающей в нее материи. Об этом сообщает Astronomy & Astrophysics.

Наблюдения проводили с марта по июль 2021 года. Информация со всех телескопов объединялась с помощью интерферометра GRAVITY. Кроме того, астрономы взяли в расчет данные, ранее полученные обсерваториями VLTI, Кека и Гемини. В результате удалось достичь в 20 раз лучшего разрешения, чем было доступно до сих пор.

Движения звезд помогли уточнить массу центральной черной дыры и расстояние до нее. Оба значения прекрасно согласуются с имеющимися оценками — около 4,3 млн масс Солнца и порядка 27 тыс. световых лет. Также известно, что в окрестностях черной дыры нет никакой дополнительной скрытой массы.

Ни присутствие других черных дыр, ни другие гравитирующие объекты больше не искажают траектории S-звезд, а значит, в целом структура центра Млечного Пути нам известна полностью, — заявляют ученые.

Напомним, ранее мы сообщали, что новую черную дыру отыскали астрономы за пределами нашей галактики. Ее нашли в Магеллановом облаке за 160 тыс. световых лет от Земли.