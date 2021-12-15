Официальный сайт Украины заговорил на иврите

Официальный сайт Украины заговорил на ивритеhttps://racurs.ua/n164460-oficialnyy-sayt-ukrainy-zagovoril-na-ivrite.htmlРакурс
Официальный сайт Украины Ukraine.ua теперь имеет еще одну языковую версию — на иврите, языке, на котором разговаривают около 9 млн человек, прежде всего в Израиле.
Новая версия сайта доступна по адресу https://ukraine.ua/he/. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба интернет-ресурса.
Отмечается, что это уже седьмой язык, на котором говорит сайт. Кроме иврита, доступные версии сайта также на следующих языках:
- английском;
- немецком;
- французском;
- испанском;
- арабском;
- китайском.
Отношения Украины и Израиля сейчас находятся на самой высокой точке за многие годы, — отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Запуск седьмой языковой версии официального сайта Украины на иврите позволит дополнительно углубить межчеловеческие контакты.
Украина и Израиль тесно сотрудничают в сфере экономики. В частности, Украина является № 1 IT outsourcing направлением для Израиля, а также входит в пятерку экспортеров зерновых в Израиль.
Ukraine.ua — цифровой портал для иностранной аудитории, созданный и развиваемый Министерством иностранных дел Украины и Украинским институтом. Он содержит информацию об Украине, ее туристических возможностях, экономическом потенциале и культуре.