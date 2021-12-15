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Ракурс
Состоялась презентация новой языковой версии официального сайта Украины

Официальный сайт Украины заговорил на иврите

15 дек 2021, 14:38
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Официальный сайт Украины Ukraine.ua теперь имеет еще одну языковую версию — на иврите, языке, на котором разговаривают около 9 млн человек, прежде всего в Израиле.

Новая версия сайта доступна по адресу https://ukraine.ua/he/. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба интернет-ресурса.

Отмечается, что это уже седьмой язык, на котором говорит сайт. Кроме иврита, доступные версии сайта также на следующих языках:

  • английском;
  • немецком;
  • французском;
  • испанском;
  • арабском;
  • китайском.

Отношения Украины и Израиля сейчас находятся на самой высокой точке за многие годы, — отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Запуск седьмой языковой версии официального сайта Украины на иврите позволит дополнительно углубить межчеловеческие контакты.


Украина и Израиль тесно сотрудничают в сфере экономики. В частности, Украина является № 1 IT outsourcing направлением для Израиля, а также входит в пятерку экспортеров зерновых в Израиль.

Ukraine.ua — цифровой портал для иностранной аудитории, созданный и развиваемый Министерством иностранных дел Украины и Украинским институтом. Он содержит информацию об Украине, ее туристических возможностях, экономическом потенциале и культуре.

Источник: Ракурс


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