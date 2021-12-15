Официальный сайт Украины заговорил на иврите

Состоялась презентация новой языковой версии официального сайта Украины

https://racurs.ua/n164460-oficialnyy-sayt-ukrainy-zagovoril-na-ivrite.html

Ракурс

Официальный сайт Украины Ukraine.ua теперь имеет еще одну языковую версию — на иврите, языке, на котором разговаривают около 9 млн человек, прежде всего в Израиле.

Новая версия сайта доступна по адресу https://ukraine.ua/he/. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба интернет-ресурса.

Отмечается, что это уже седьмой язык, на котором говорит сайт. Кроме иврита, доступные версии сайта также на следующих языках:

английском;

немецком;

французском;

испанском;

арабском;

китайском.

Отношения Украины и Израиля сейчас находятся на самой высокой точке за многие годы, — отмечает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. — Запуск седьмой языковой версии официального сайта Украины на иврите позволит дополнительно углубить межчеловеческие контакты.



Украина и Израиль тесно сотрудничают в сфере экономики. В частности, Украина является № 1 IT outsourcing направлением для Израиля, а также входит в пятерку экспортеров зерновых в Израиль.

Ukraine.ua — цифровой портал для иностранной аудитории, созданный и развиваемый Министерством иностранных дел Украины и Украинским институтом. Он содержит информацию об Украине, ее туристических возможностях, экономическом потенциале и культуре.