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Ракурс
Відбулася презентація нової мовної версії офіційного сайту України

Офіційний сайт України заговорив на івриті

15 гру 2021, 14:38
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Офіційний сайт України Ukraine.ua відтепер має ще одну мовну версію — на івриті, мові, якою спілкуються близько 9 млн людей, передусім у Ізраїлі.

Нова версія сайту доступна за адресою https://ukraine.ua/he/. Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє прес-служба інтернет-ресурсу.

Зазначається, що це вже сьома мова, якою мовить сайт. Окрім івриту, доступні версії сайту також такими мовами:

  • англійською;
  • німецькою;
  • французькою;
  • іспанською;
  • арабською;
  • китайською.

Відносини України та Ізраїлю нині перебувають на найвищій точці за багато років, — наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. — Запуск сьомої мовної версії офіційного сайту України на івриті дозволить додатково поглибити міжлюдські контакти.


Зазначається, що Україна та Ізраїль тісно співпрацюють у сфері економіки. Зокрема, Україна є № 1 IT outsourcing напрямком для Ізраїлю, а також входить до п’ятірки експортерів зернових в Ізраїль.

Ukraine.ua — цифровий портал для іноземної аудиторії, який створили та розвивають Міністерство закордонних справ України та Український інститут. Він містить інформацію про Україну, її туристичні можливості, економічний потенціал та культуру.

Джерело: Ракурс


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