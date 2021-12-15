Офіційний сайт України заговорив на івриті

Офіційний сайт України заговорив на івритіhttps://racurs.ua/ua/n164460-oficiynyy-sayt-ukrayiny-zagovoryv-na-ivryti.htmlРакурс
Офіційний сайт України Ukraine.ua відтепер має ще одну мовну версію — на івриті, мові, якою спілкуються близько 9 млн людей, передусім у Ізраїлі.
Нова версія сайту доступна за адресою https://ukraine.ua/he/. Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє прес-служба інтернет-ресурсу.
Зазначається, що це вже сьома мова, якою мовить сайт. Окрім івриту, доступні версії сайту також такими мовами:
- англійською;
- німецькою;
- французькою;
- іспанською;
- арабською;
- китайською.
Відносини України та Ізраїлю нині перебувають на найвищій точці за багато років, — наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. — Запуск сьомої мовної версії офіційного сайту України на івриті дозволить додатково поглибити міжлюдські контакти.
Зазначається, що Україна та Ізраїль тісно співпрацюють у сфері економіки. Зокрема, Україна є № 1 IT outsourcing напрямком для Ізраїлю, а також входить до п’ятірки експортерів зернових в Ізраїль.
Ukraine.ua — цифровий портал для іноземної аудиторії, який створили та розвивають Міністерство закордонних справ України та Український інститут. Він містить інформацію про Україну, її туристичні можливості, економічний потенціал та культуру.