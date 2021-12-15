Офіційний сайт України заговорив на івриті

Відбулася презентація нової мовної версії офіційного сайту України

https://racurs.ua/ua/n164460-oficiynyy-sayt-ukrayiny-zagovoryv-na-ivryti.html

Ракурс

Офіційний сайт України Ukraine.ua відтепер має ще одну мовну версію — на івриті, мові, якою спілкуються близько 9 млн людей, передусім у Ізраїлі.

Нова версія сайту доступна за адресою https://ukraine.ua/he/. Про це сьогодні, 15 грудня, повідомляє прес-служба інтернет-ресурсу.

Зазначається, що це вже сьома мова, якою мовить сайт. Окрім івриту, доступні версії сайту також такими мовами:

англійською;

німецькою;

французькою;

іспанською;

арабською;

китайською.

Відносини України та Ізраїлю нині перебувають на найвищій точці за багато років, — наголошує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. — Запуск сьомої мовної версії офіційного сайту України на івриті дозволить додатково поглибити міжлюдські контакти.



Зазначається, що Україна та Ізраїль тісно співпрацюють у сфері економіки. Зокрема, Україна є № 1 IT outsourcing напрямком для Ізраїлю, а також входить до п’ятірки експортерів зернових в Ізраїль.

Ukraine.ua — цифровий портал для іноземної аудиторії, який створили та розвивають Міністерство закордонних справ України та Український інститут. Він містить інформацію про Україну, її туристичні можливості, економічний потенціал та культуру.