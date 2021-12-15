Бактерии приспосабливаются к загрязнению окружающей среды пластиком

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Человечество в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком может получить помощь с неожиданной стороны — микробы в океанах и почвах по всему миру эволюционируют, чтобы потреблять пластик.

Это установили ученые из Технологического университета Чалмерса (США), проанализировав образцы более 200 млн. генов в образцах ДНК окружающей среды, собранных на сотнях участков океанов и суши по всему миру, сообщает The Guardian.

В результате исследователи обнаружили у разных микробов около 30 тыс. ферментов, способных разрушать 10 типов пластика.

Причем соответствующие ферменты содержались в каждом четвертом из анализируемых организмов, а количество и тип выявленных ферментов совпадали с количеством и типом пластмассового загрязнения в разных местах.

Это важная демонстрация того, как окружающая среда реагирует на антропологическое давление, — подчеркивают ученые.

По словам ученых, они не ожидали найти такое количество ферментов в таком разнообразии микробов и сред обитания.

Это удивительное открытие, действительно иллюстрирующее масштаб проблемы, — подчеркивают исследователи.

Ученые надеются, что это открытие поможет ускорить переработку пластика, поскольку предлагает множество новых ферментов, которые необходимо исследовать и адаптировать для промышленного использования.

Отмечается, что использование ферментов для быстрого расщепления пластмассы на их «строительные блоки» позволило бы производить новые продукты из старых, уменьшая потребность в производстве первичного пластика.

Источник: The Guardian