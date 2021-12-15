Памятник Бандере облили красной краской. Фото: «Общественное»

https://racurs.ua/n164464-pamyatnik-bandere-oblili-krasnoy-kraskoy-v-ternopole-video-kamer-slejeniya.html

Ракурс

Памятник Степану Бандере в Тернополе облили красной краской.

Неизвестный подошел к монументу, что на улице Соломии Крушильницкой, возле Тернопольской облгосадминистрации, и бросил в памятник несколько свертков с красной краской. Происшествие случилось 14 декабря в 12.11. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на начальника начальник Главного управления Национальной полиции Тернопольской области Александра Богомола.

По словам полицейского, правоохранители обследовали территорию вокруг памятника, опросили людей и просмотрели видео с камер. Вандала уже разыскивают.

Произошедшее правоохранители квалифицировали как хулиганство. Злоумышленнику грозит штраф от 8 тыс. 500 грн до 17 тыс. грн, арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 5 лет. Но не исключено, что добавят дополнительную квалификацию по ст. 161 (разжигание межнациональной розни) Уголовного кодекса Украины.

По словам директора коммунального предприятия «Объединение парков культуры и отдыха Тернополя» Николая Ткача, краску с памятника Бандере уже отчищают. Коммунальщики делают это с помощью растворителя. Проблему обещают устранить до конца дня.

Напомним, в мае Галицкий районный суд вынес приговор одному из студентов, что облил красной краской памятник Степану Бандере во Львове. Юноше назначили четыре года заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком.

Источник: «Общественное»