Принц Чарльз посвятив у лицарі рекордсмена «Формули-1» Льюїса Гамільтонаhttps://racurs.ua/ua/n164470-prync-charlz-posvyatyv-u-lycari-rekordsmena-formuly-1-luyisa-gamiltona.htmlРакурс
Пілот «Формули-1» Льюїс Гамільтон отримав лицарський титул.
Принц Уельський та герцог Единбурзький Чарльз посвятив британського автогонщика в лицарі сьогодні, 15 грудня. Після церемонії, що пройшла у Віндзорському замку, Гамільтон не став спілкуватися з пресою. Про це повідомляє Sky Sports.
Зазначається, що минулої неділі відбулася остання гонка чемпіонату «Формули-1». До неї Гамільтон і пілот Red Bull Макс Ферстаппен підійшли з рівною кількістю очок, проте на останньому колі нідерландський автогонщик зміг обігнати британця і завоювати чемпіонський титул.
Гамільтон став четвертим гонщиком з Великої Британії, присвяченим у лицарі. Також він став першим автогонщиком, який отримав лицарський титул до завершення кар'єри.
До нього титул отримували сер Джек Бребем, сер Стірлінг Мосс та сер Джекі Стюарт. Також в лицарі був присвячений Френк Вільямс — засновник команди «Формули-1» Williams.
Як відомо, Льюїс Гамільтон — семиразовий чемпіон світу «Формули-1», який за кількістю перемог зрівнявся з німецьким автогонщиком Міхаелем Шумахером.
Нагадаємо, імя семиразового чемпіона «Формули-1» та пілот «Мерседеса» Льюїса Гамільтона внесли в традиційний королівський новорічний список нагороджень ще в грудні 2020 року. Тоді крім Гамільтона до переліку осіб потрапили люди, які брали активну участь у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу.
Джерело: Sky Sports