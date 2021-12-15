Пілот «Формули-1» Льюїс Гамільтон отримав лицарський титул. Фото:

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Пілот «Формули-1» Льюїс Гамільтон отримав лицарський титул.

Принц Уельський та герцог Единбурзький Чарльз посвятив британського автогонщика в лицарі сьогодні, 15 грудня. Після церемонії, що пройшла у Віндзорському замку, Гамільтон не став спілкуватися з пресою. Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що минулої неділі відбулася остання гонка чемпіонату «Формули-1». До неї Гамільтон і пілот Red Bull Макс Ферстаппен підійшли з рівною кількістю очок, проте на останньому колі нідерландський автогонщик зміг обігнати британця і завоювати чемпіонський титул.

Гамільтон став четвертим гонщиком з Великої Британії, присвяченим у лицарі. Також він став першим автогонщиком, який отримав лицарський титул до завершення кар'єри.

До нього титул отримували сер Джек Бребем, сер Стірлінг Мосс та сер Джекі Стюарт. Також в лицарі був присвячений Френк Вільямс — засновник команди «Формули-1» Williams.

Як відомо, Льюїс Гамільтон — семиразовий чемпіон світу «Формули-1», який за кількістю перемог зрівнявся з німецьким автогонщиком Міхаелем Шумахером.

Нагадаємо, імя семиразового чемпіона «Формули-1» та пілот «Мерседеса» Льюїса Гамільтона внесли в традиційний королівський новорічний список нагороджень ще в грудні 2020 року. Тоді крім Гамільтона до переліку осіб потрапили люди, які брали активну участь у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу.

Джерело: Sky Sports