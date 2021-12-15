Бен Аффлек назвал причину своего алкоголизма. Фото: lux.fm

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Бен Аффлек считает причиной своего алкоголизма брак с артисткой Дженнифер Гарнер.

Из-за сложных отношений он начал пить и пристрастился к алкоголю. Побороть проблемы с алкоголем смог только развод. Об этом американский актер заявил в интервью Говарду Стерну. Его слова приводит издание People.

Я думал: я не могу уйти из-за детей, но я несчастен, что мне делать? Я выпивал бутылку виски и засыпал на диване. Это оказалось не лучшим решением, — признался Аффлек.

В 2020 году артист признал, что пристрастие к алкоголю разрушило его брак и карьеру. По словам Аффлека, на протяжении последних двух десятилетий он боролся с алкогольной зависимостью. Также актер признался, что больше всего в жизни сожалеет о разводе с Гарнер.

Артист отметил, что из-за своего поведения ему было очень стыдно, это разрушало его изнутри. После развода Аффлек стал пить еще больше.

Как свидетельствуют данные «Википедии», у Бена Афлека было немало романов с актрисами и певицами. Так, в октябре 1997 года он начал встречаться с актрисой Гвинет Пелтров, но в октябре 2000 года пара расстались. С июля 2002 по 2004 годы Бен Аффлек встречался с певицей Дженнифер Лопес.

В 2004 году Бен Аффлек начал встречаться с актрисой Дженнифер Гарнер. Пара поженилась 29 июня 2005 года. За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. Аффлек и Гарнер официально объявили о разводе 30 июня 2017 года.

С середины 2017 года до середины 2018 года Аффлек имел отношения на расстоянии с телевизионным продюсером из Нью-Йорка Линдси Шукус. А осенью 2019 года начал встречался с актрисой Аной де Армас. В январе 2021 года стало известно, что актеры разошлись. Этой зимой актер возобновил отношения с Дженнифер Лопес. СМИ сообщали, что пара планирует заключить брак до конца года.

Напомним, известный американский актер Джонни Депп рассказал об отношении, что изменилось к нему со стороны голливудских продюсеров. Он привел пример фильма «Большой», в котором сыграл главную роль. Депп отметил, что картина до сих пор не получила дату американской премьеры.

Источник: People