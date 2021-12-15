Бен Аффлек назвав причину свого алкоголізму. Фото: lux.fm

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Бен Аффлек вважає причиною свого алкоголізму шлюб з артисткою Дженніфер Гарнер.

Через складні стосунки він почав пити й все частіше заглядав у чарку. Побороти проблеми з алкоголем змогло тільки розлучення. Про це американський актор заявив в інтерв’ю Говарду Стерну. Його слова наводить видання People.

Я думав: я не можу піти через дітей, але я нещасний, що мені робити? Я випивав пляшку віскі й засинав на дивані. Це виявилося не найкращим рішенням, — зізнався Аффлек.

У 2020 році артист визнав, що пристрасть до алкоголю зруйнувала його шлюб і кар'єру. За словами Афлека, впродовж останніх двох десятиліть він боровся з алкогольною залежністю. Також актор зізнався, що найбільше в житті шкодує про розлучення з Гарнер.

Артист зазначив, що через свою поведінку йому було дуже соромно, це руйнувало його зсередини. Після розлучення Аффлек став пити ще більше.

Як свідчать дані «Вікіпедії», у Бена Афлека було чимало романів з акторками та співачками. Так, у жовтні 1997 року він почав зустрічатися з акторкою Гвінет Пелтров, але в жовтні 2000 року пара розлучилися. З липня 2002 по 2004 роки Бен Аффлек зустрічався з співачкою Дженніфер Лопес.

У 2004 році Бен Аффлек почав зустрічатися з акторкою Дженніфер Гарнер. Пара одружилася 29 червня 2005 року. За 10 років шлюбу у них народилися дві дочки й син. Аффлек та Ґарнер офіційно оголосили про розлучення 30 червня 2017 року.

З середини 2017 року до середини 2018 року Аффлек мав стосунки на відстані з телевізійним продюсером із Нью-Йорка Ліндсі Шукус. А восени 2019 року почав зустрічався з акторкою Аною де Армас. У січні 2021 року стало відомо, що актори розійшлися. Цієї зими актор поновив стосунки з Дженніфер Лопес. ЗМІ повідомляли, що пара планує укласти шлюб до кінця року.

Нагадаємо, відомий американський актор Джонні Депп розповів про ставлення, що змінилося до нього з боку голлівудських продюсерів. Він навів приклад фільму «Великий», у якому зіграв головну роль. Депп відзначив, що картина досі не отримала дату американської прем'єри.

Джерело: People