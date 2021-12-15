Четверту дозу вакцини від COVID-19 випробують ізраїльські учені

У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото:

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В Ізраїлі найбільша лікарня країни розпочне випробування, покликане визначити переваги отримання четвертої дози вакцини Pfizer — препарату, який використовується для проведення щеплень у країні.

В дослідженні, яке проводитиме медичний центр Шеба у Тель-Хашомері, братимуть участь орієнтовно від 150 до 200 добровольців, у яких суттєво знизився рівень антитіл після третього щеплення, повідомляє The Jerusalem Post.

Добровольців тестуватимуть на антитіла декілька разів до та після введення четвертої дози вакцини.

За результатами цього дослідження ухвалюватиметься рішення щодо проведення додаткової «бустерної» вакцинації.

Водночас, за інформацією видання, медики не сподіваються, що набір добровольців для проведення цього дослідження буде легким — враховуючи рівень втоми від вакцинації в країні та нещодавнє відкриття, що оригінальна вакцина може не працювати так само проти нових варіантів коронавірусу.

Ізраїль першим у світі запровадив третю дозу щеплень від коронавірусу.

Проведення щеплення четвертою дозою, навіть у рамках клінічного випробування, стане значною мірою безпрецедентним, навіть з врахуванням, що в США вже оновили рекомендації, згідно з якими люди з помірним або серйозним імунодефіцитом, котрі отримують три уколи як основну дозу, можуть отримати ще одну «бустерну» дозу.

Джерело: The Jerusalem Post