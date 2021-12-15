В мире продолжается вакцинация от коронавируса.

https://racurs.ua/n164473-chetvertuu-dozu-vakciny-ot-covid-19-ispytaut-izrailskie-uchenye.html

Ракурс

В Израиле крупнейшая больница страны начнет испытание, призванное определить преимущества получения четвертой дозы вакцины Pfizer — препарата, используемого для прививок от COVID-19 в стране.

В исследовании, которое будет проводить медицинский центр Шеба в Тель-Хашомере, будут участвовать ориентировочно от 150 до 200 добровольцев, у которых существенно снизился уровень антител после третьей прививки, сообщает The Jerusalem Post.

Добровольцев будут тестировать на антитела несколько раз до и после введения четвертой дозы вакцины.

По результатам этого исследования будет приниматься решение о проведении дополнительной «бустерной» вакцинации.

В то же время, по информации издания, медики не надеются, что набор добровольцев для проведения этого исследования будет легким — учитывая уровень усталости от вакцинации в стране и недавнее открытие, что оригинальная вакцина может не работать против новых вариантов коронавируса.

Израиль первым в мире ввел третью дозу прививок от коронавируса.

Проведение прививки четвертой дозой, даже в рамках клинического испытания, станет в значительной степени беспрецедентным, даже с учетом, что в США уже обновили рекомендации, согласно которым люди с умеренным или серьезным иммунодефицитом, получающие три уколы в качестве основной дозы, могут получить еще одну «бустерную» дозу.

Источник: The Jerusalem Post