Зеленський, Шольц та Макрон зустрілися в Брюсселі. Фото: Офіс президента

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Зустріч президента України Володимира Зеленського з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном відбулася 15 грудня в Брюсселі.

Лідери країн обговорили врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Український лідер подякував Франції та Німеччині за підтримку та зусилля в рамках нормандського формату. Зеленський запевнив, що Україна не здійснює провокацій на кордоні, а також не має агресивних намірів проти інших країн. Київ залишається відданим дипломатичним засобам врегулювання ситуації. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Очікую, що російські війська і озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки, попри триваючі дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів, — заявив президент.

Зеленський, Шольц і Макрон домовилися продовжити роботу в нормандському форматі й забезпечити виконання рішень, прийнятих в Парижі 9 грудня 2019 року.

Український президент наголосив, що перш за все, лідери повинні продовжити роботу з невідкладних заходів щодо стабілізації ситуації на Донбасі, а саме — забезпечення дотримання режиму припинення вогню, взаємне звільнення політв’язнів і відкриття двох нових пунктів пропуску.

Крім того, Зеленський говорив з Шольцом про можливе членство України в НАТО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 та 16 грудня перебуватиме в Брюсселі з робочим візитом. Глава держави візьме участь у шостому саміті «Східного партнерства» та зустрічі з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом.