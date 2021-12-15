День Ивана Молчуна отмечают 16 декабря. Фото: calend.online

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Ракурс

Православный праздник 16 декабря предусматривает чествование памяти Ивана Молчуна или Иоанна Молчуна. Предания гласят, что он еще с детства научился молиться, а во взрослом возрасте передал все наследство на пожертвования.

В народе этот день это называли Иван Безмолвник, Иоанн Молчальник и День мировой тишины и немоты. Украинцы пытались этот день проводить в молчании, потому что боялись, что нечистая сила отнимет голос. Верили, что помолчав 16 декабря можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Семейные обеды и ужины проходили в полном молчании.

В церквях верующие молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь молча. Верят, что эта молитва поможет исцелить даже тяжелобольных людей.

Народные приметы на 16 декабря:

Мало снега — следующий год будет неурожайным.

Снегирь чирикает под окном — ждите оттепели.

Дрова трещат в печке — вскоре наступят морозы.

Звезды «прыгают» — к метелям и стуже.

В мире 16 декабря отмечают День независимости Казахстана, Национальный день Королевства Бахрейн, Национальный шоколадный день в США и День примирения в Южной Африке.

16 декабря в истории:

1497 год — Васко да Гама обогнул Мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.

1773 год — «Бостонское чаепитие» привело к войне США за независимость.

1899 год — в Италии основали футбольный клуб «Милан», один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола.

1979 год — человек впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел День администратора Центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.