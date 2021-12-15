Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
День Ивана Молчуна отмечают 16 декабря. Фото: calend.online

Праздник Ивана Молчуна отмечают 16 декабря — история и традиции

15 дек 2021, 22:51
999

Православный праздник 16 декабря предусматривает чествование памяти Ивана Молчуна или Иоанна Молчуна. Предания гласят, что он еще с детства научился молиться, а во взрослом возрасте передал все наследство на пожертвования.

В народе этот день это называли Иван Безмолвник, Иоанн Молчальник и День мировой тишины и немоты. Украинцы пытались этот день проводить в молчании, потому что боялись, что нечистая сила отнимет голос. Верили, что помолчав 16 декабря можно избавиться от несчастий и привлечь удачу. Семейные обеды и ужины проходили в полном молчании.

В церквях верующие молча стояли перед иконой преподобного Иоанна Молчальника, молясь молча. Верят, что эта молитва поможет исцелить даже тяжелобольных людей.

Народные приметы на 16 декабря:

  • Мало снега — следующий год будет неурожайным.
  • Снегирь чирикает под окном — ждите оттепели.
  • Дрова трещат в печке — вскоре наступят морозы.
  • Звезды «прыгают» — к метелям и стуже.

В мире 16 декабря отмечают День независимости Казахстана, Национальный день Королевства Бахрейн, Национальный шоколадный день в США и День примирения в Южной Африке.


16 декабря в истории:

  • 1497 год — Васко да Гама обогнул Мыс Доброй Надежды, первым из европейцев пройдя в Индийский океан.
  • 1773 год — «Бостонское чаепитие» привело к войне США за независимость.
  • 1899 год — в Италии основали футбольный клуб «Милан», один из самых титулованных клубов за всю историю мирового футбола.
  • 1979 год — человек впервые преодолел звуковой барьер, передвигаясь по поверхности Земли.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел День администратора Центра предоставления административных услуг. Этот профессиональный праздник будут отмечать ежегодно 6 сентября.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров