Оборонный бюджет США – 300 млн дол. Украине и почти без санкций против РФ

https://racurs.ua/n164483-oboronnyy-budjet-ssha-300-mln-dol-ukraine-i-pochti-bez-sankciy-protiv-rf.html

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Оборонный бюджет был утвержден в США, согласно которому 300 млн долл. направят для Украины. Вместе с тем из документа исчезли большинство санкций против России. Законодатели не ожидали, что в кулуарах настолько «вычистят» первоначальный вариант бюджета, в том числе запланированные ранее санкции против Кремля.

Общий объем оборонного бюджета США составил 770 млрд долл. Документ еще предстоит подписать президенту Джо Байдену. Объем помощи Киеву оказался на 50 млн. дол. больше, чем просил американский лидер. Однако финальный документ за закрытыми дверями лидеры комитетов Палаты представителей и Сената «очистили» от ограничительных мер против оператора газопровода «Северный поток-2» и 35-ти чиновников, бизнесменов и сотрудников пропагандистских СМИ России. Об этом сообщает Axios.

Десятки поправок были удалены в ходе частных переговоров. В частности, из финальной версии документа исчезли персональные санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаски, главы «Газпрома» Алексея Миллера и других.

Напомним, ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут направлять своих военных в Украину для участия в боевых действиях, но готовы сдерживать агрессию России другими способами, среди которых жесткие санкции.

Источник: Axios