Альбом зі співом рідкісних птахів увійшов у топ чарту Австралії. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Музичний альбом зі співом птахів, які перебувають під загрозою зникнення, став дуже популярним в Австралії.

Альбом створила організація BirdLife Australia, він називається Songs of Disappearance. Туди вмістили спів 53 видів рідкісних австралійських птахів. В альбомі використали записи Девіда Стюарта — звукооператора дикої природи, який понад 30 років збирає рідкісні звуки дикої природи Австралії. Про це повідомляє BBC.

Дебютувала платівка 3 грудня, а в соціальних мережах запустили кампанію, спрямовану на те, щоб вона потрапила до австралійських музичних чартів продажів Aria. Через деякий час альбом увійшов до п’ятірку найкращих музичних чартів Австралії. Повідомляється, що доходи з продажу підуть на природоохоронні проекти BirdLife Australia.

Дослідження Університету Чарльза Дарвіна свідчить, що 216 із 1 тис. 299 видів австралійських птахів перебувають під загрозою. Це кожен шостий птах. Науковці з’ясували, що види птахів наближаються до зникнення через зміну клімату. Крім того, експерти BirdLife Australia заявляють, що через лісові пожежі 2019 і 2020 років кількість видів птахів, які перебувають під загрозою зникнення, збільшилася на 25%.

Нагадаємо, плач дитини навчився імітувати птах на ім’я Ехо в зоопарку Таронга в Сіднеї. Працівники зоопарку навіть виклали відео «співу» в соціальних мережах.

Джерело: BBC