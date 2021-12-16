«Омикрон» подступает к Украине — первые случаи обнаружили в Польше и РФ

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n164520-omikron-podstupaet-k-ukraine-pervye-sluchai-obnarujili-v-polshe-i-rf.html

Ракурс

В Польше официально подтвердили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса, который получил название «омикрон».

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Польши на своей странице в Твиттере.

Отмечается, что «омикрон» обнаружила санэпидемстанция в расположенном на юге страны городе Катовице.

Штамм подтвержден в образце, полученном от 30-летней гражданки Лесото, — указано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пациентка находится в изоляции и чувствует себя хорошо. Она прибыла в Катовице для участия в цифровом саммите ООН и, по ее словам, контактировала только с двумя вакцинированными лицами, также прибывшими из Лесото.

Ранее Китай сообщал об обнаружении штамма «омикрон» у гражданки Польши, недавно прибывшей в КНР.

В то же время в России уже выявили 25 случаев инфицирования «омикроном». Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Отмечается, что на сегодняшний день случаи инфицирования «омикроном» зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Несколько дней назад Голикова сообщала об обнаружении 16 случаев «омикрона» среди группы из 177 недавно вернувшихся из ЮАР россиян. То есть, новый штамм был обнаружен у 10% вернувшихся из этой страны, что может быть свидетельством его высокой заразности.

Напомним, из-за штамма «омикрон» Польша и Италия недавно усложнили условия въезда для украинцев.

Источник: «Интерфакс», Минздрав Польши