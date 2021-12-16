В 70 раз быстрее «Дельты» — ученые о размножении «Омикрона» в бронхах

https://racurs.ua/n164487-v-70-raz-bystree-delty-uchenye-o-razmnojenii-omikrona-v-bronhah.html

Ракурс

Ученые из Гонконга заявили, что штамм коронавируса «Омикрон» в 70 раз быстрее «Дельты» и исходного штамма коронавируса размножается в бронхах.

Ученые из Университета Гонконга опубликовали статью с результатами на сайте учебного заведения.

Такой результат был зафиксирован через сутки после заражения человека «Омикроном». По мнению ученых, это объясняет, почему новый штамм передается людям быстрее, чем его предшественники.

Однако степень поражения легких при заражении этим вариантом вируса в 10 раз ниже, чем при заражении оригинальным штаммом. В Университете Гонконга считают, что эти данные совпадают с результатами других исследований, проведенных в мире, которые показали, что, как правило, при заражении «Омикроном-штаммом» болезнь протекает менее тяжело.

Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только скоростью размножения вируса, но также иммунным ответом организма на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции иммунной системы, то есть к цитокиновому шторму, — приводит университет слова ведущего исследователя в проекте профессора Майкла Чена.



Отмечается также, что, «передаваясь большему количеству людей, очень заразный вирус может вызвать более тяжелое течение болезни и смерть, даже если сам вирус менее патогенен». Чен заключил, что угроза Омикрон-штамма, «вероятно, будет очень значительной».

Ранее «Ракурс» сообщал, что вакцины от компаний Pfizer и Sinovac не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса COVID-19 «Омикрон». Чтобы увеличить защиту, требуются бустерные дозы обеих вакцин.