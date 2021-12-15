Необходимый бустер - ученые обнаружили пробелы двух вакцин в защите от Omicron

https://racurs.ua/n164446-neobhodim-buster-uchenye-obnarujili-probely-dvuh-vakcin-v-zaschite-ot-omicron.html

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Вакцины от компаний Pfizer и Sinovac не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса COVID-19 «Омикрон».

Чтобы увеличить защиту, нужны бустерные дозы обеих вакцин, цитируют Bloomberg и South China Morning Post выводы исследования Гонконгского университета.

Штамм «Омикрон» смог снизить эффективность двух доз вакцины от COVID-19, в частности вакцины CoronaVac. Следовательно, люди, получившие вакцину, или даже переболевшие COVID-19, могут иметь более высокий риск повторного заражения, — заявили ученые по итогам исследования.

Ни у одного из 25 человек, получивших обе дозы вакцины CoronaVac компании Sinovac, не было зафиксировано уровня антител, необходимого для борьбы с коронавирусом. Среди людей, получивших две дозы вакцины Pfizer, всего у пяти из 25 человек были обнаружены необходимые уровни антител для зашиты. Однако они были в 35−40 раз меньше, чем в случае с оригинальным штаммом коронавируса и «значительно меньше», чем при штаммах «Бета» и «Дельта».

Согласно результатам исследования, третьи — бустерные — дозы обеих вакцин могут быть необходимы, чтобы увеличить защиту, но для подтверждения этого вывода потребуется дальнейшее изучение вопроса.

Также группа ученых, проводившая исследования, заявила, что необходимо сделать новое поколение вакцин.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили об эффективности трех доз вакцины против штамма «Омикрон».

Источники: Bloomberg и South China Morning Post