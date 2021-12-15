Вчені виявили недостатність захисту вакцин від Pfizer та Sinovac від "омікрону"

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Вакцини від компаній Pfizer і Sinovac не призводять до вироблення достатньої кількості антитіл, щоб захистити від нового штаму коронавірусу COVID-19 «Омікрон».

Щоб збільшити захист, потрібні бустерні дози обох вакцин, цитують Bloomberg та South China Morning Post висновки дослідження Гонконзького університету.

Штам «Омікрон» зміг зменшити ефективність двох доз вакцини від COVID-19, зокрема вакцини CoronaVac. Отже, люди, які отримали вакцину, або навіть ті, хто перехворів на COVID-19, можуть мати більш високий ризик повторного зараження, — заявили вчені за підсумками дослідження.

У жодного з 25 людей, які отримали обидві дози вакцини CoronaVac компанії Sinovac, не було зафіксовано рівня антитіл, необхідних для боротьби з коронавірусом. Серед людей, які отримали дві дози вакцини Pfizer, всього у п’яти з 25 осіб були виявлені рівні антитіл, що піддається виявленню. Однак вони були в 35−40 разів менші, ніж у випадку з оригінальним штамом коронавірусу і «значно менші», ніж при штамах «Бета» та «Дельта».

Згідно з результатами дослідження, треті — бустерні — дози обох вакцин можуть бути необхідні, щоб збільшити захист, але для підтвердження цього висновку буде потрібно подальше вивчення питання.

Також група вчених, яка проводила дослідження, заявила, що необхідно зробити нове покоління вакцин.

Раніше компанії Pfizer та BioNTech заявили про ефективність трьох доз вакцини проти «Омікрону».

Джерела: Bloomberg та South China Morning Post