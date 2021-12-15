Корнієнко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164445-mojna-dyvytysya-v-dorozi-korniienko-vysmiyav-interv-u-bogdana.html

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Інтерв’ю Андрія Богдана, колишнього голови Офісу президента, «можна записати на диск і дивитися десь у дорозі», оскільки воно не є політичним.

Таку заяву зробив віце-спікер Ради й екс-очільник «Слуги народу» Олександр Корнієнко в кулуарах Верховної Ради.

Він заявив, що Богдан має йти в Національне антикорупційне бюро (НАБУ), якщо має якісь компрометуючі записи.

Також він підтвердив існування штрафів за неголосування монобільшості, але додав, що їх планують позбутися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Богдан, колишній голова Офісу президента України, заявив, що депутати Верховної Ради з президентської фракції «Слуга народу», окрім офіційної заробітної плати, отримують ще винагороду в «конвертах», розмір якої залежить від голосувань за «потрібні» законопроекти.