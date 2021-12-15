Володимир Зеленський, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n164444-zelenskyy-zalejnyy-vid-laykiv-i-hoche-posadyty-vsih-hto-proty-nogo-bogdan.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, прагне «посадити всіх», хто виступає проти нього.

Екс-очільник Офісу президента Андрій Богдан заявив про це в нещодавньому інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Там всі: Бутусов (головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов, — ред.) Савік Шустер (телеведучий — ред.), Діма Разумков (екс-голова Верховної Ради — ред.) і вся його група, ще 100 тис. якихось людей, якісь блогери — у Facebook він десь їх зустрів, — заявив Богдан. — (Президент — ред.) особисто дає команду посадити… У них є якийсь суддя у Полтавській області — його взяли на хабарі, підвісили, він їм підписує, не читаючи.

Богдан заявив, що в цьому переліку є і він. За словами екс-очільника Офісу президента, після появив його допису, де він тролив владу, виконувачу обов’язків директора ДБР Олексію Сухачову «було поставлено завдання рити, посадити Богдана у в’язницю».

За словами Богдана, у Зеленського, який до президентства ніколи не був у політиці, все уявлення про цю сферу базується на ролі Голобородька у серіалі «Слуга народу». Хоча цей серіал вкрай далекий від дійсності, але Зеленський все ще не вийшов зі своєї ролі, запевняє Богдан.

Він додав, що Зеленський бачить перед собою лише одне завдання — сподобатися людям.