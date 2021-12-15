Владимир Зеленский, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n164444-zelenskiy-zavisim-ot-laykov-i-hochet-posadit-vseh-kto-protiv-nego-bogdan.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, стремится «посадить всех», кто выступает против него.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил об этом в недавнем интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Там все: Бутусов (главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов, — ред.) Савик Шустер (телеведущий — ред.), Дима Разумков (экс-глава Верховной Рады — ред.) и вся его группа, еще 100 тыс. каких-то людей, какие-то блоггеры — в Facebook он где-то их встретил, — заявил Богдан. — (Президент — ред.) лично дает команду посадить… У них есть какой-то судья в Полтавской области — его взяли на взятке, подвесили, он им подписывает, не читая.

Богдан заявил, что в этом списке есть и он. По словам экс-главы Офиса президента, после появления его сообщения, где он тролил власть, исполняющему обязанности директора ГБР Алексею Сухачеву «была поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму».

По словам Богдана, у Зеленского, который до президентства никогда не был в политике, все представление об этой сфере базируется на роли Голобородька в сериале «Слуга народа». Хотя этот сериал очень далек от действительности, но Зеленский все еще не вышел из своей роли, уверяет Богдан.

Он добавил, что Зеленский видит перед собой только одну задачу — понравиться людям.