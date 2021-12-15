СБУ давит на свидетелей, помогавшим добровольцам из Чечни получить статус УБД

СБУ давит на свидетелей, которые помогали добровольцам из Чечни получить статус УБД

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Служба безопасности Украины давит на свидетелей, благодаря которым бойцы добровольческого батальона имена шейха Мансура получили статус участников боевых действий.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявили нардепы от «Европейской солидарности» и «Голоса». Группа народных депутатов вышла 15 декабря к трибуне с заявлением в защиту добровольцев батальона шейха Мансура.

В батальоне имени шейха Мансура служат иностранные добровольцы, очень заслуженные, в большинстве своем чеченцы, которым возвращаться в их страну нельзя. Именно для них и других бойцов иностранцев мы вчера принимали закон, чтобы они могли получить гражданство. Но что происходит сейчас? Три месяца уже оказывается давление СБУ на свидетелей, которые свидетельствовали этим иностранцам для получения статуса бойца боевых действий, — рассказала Яна Зинкевич.

В случае, если хотя бы один свидетель откажется от показаний по отношению к одному бойцу-чеченцу, все, кто получил статус участника боевых действий (УБД) благодаря этим показаниям, потеряют его.

Аналогичный прецедент произошел с батальоном ОУН. В нем, по словам Зинкевича, лишили двух бойцов уже приобретенного статуса. Если это произойдет, лишатся статуса около 44 человек, по поводу которых свидетельствовали эти свидетели. Речь идет о батальоне «Аратта» Украинской добровольческой армии и батальоне шейха Мансура.

Нардеп Андрей Шараськин добавил, что сейчас под разными основаниями пытаются не дать добровольцам-иностранцам новые паспорта и полностью заблокирована работа по приобретению гражданства.

Напомним, что 14 декабря в Верховной Раде Украины проголосован законопроект № 5630 — теперь иностранцы, воевавшие за нашу страну, смогут по упрощенной процедуре получить гражданство.

Батальон имени шейха Мансура, по данным «Кавказ.Реалии», действовал с 2015 по 2019 год против пророссийских сепаратистов и российских наемников в районе Мариуполя. Подразделение сдало оружие в 2019 году. Некоторые бойцы просили предоставить им гражданство Украины в соответствии с положением об упрощенной процедуре предоставления гражданства добровольцам и волонтерам. Тем не менее, Государственная миграционная служба Украины якобы не сделала этого в предусмотренный законодательством срок.

Впоследствии в списке санкций СНБО оказались граждане РФ, воевавшие на Донбассе на стороне Украины в составе добровольческого батальона имени шейха Мансура.