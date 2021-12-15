СБУ тисне на свідків, які допомагали добровольцям з Чечні отримати статус УБД - опозиція

https://racurs.ua/ua/n164443-sbu-tysne-na-svidkiv-yaki-dopomagaly-dobrovolcyam-z-chechni-otrymaty-status-ubd.html

Ракурс

Служба безпеки України тисне на свідків, завдяки яким бійці добровольчого батальйону імена шейха Мансура набули статусу учасників бойових дій.

Про це з трибуни Верховної Ради заявили нардепи від «Європейської солідарності» і «Голосу». Група народних депутатів вийшли 15 грудня до трибуни із заявою на захист добровольців батальйону шейха Мансура.

У батальйоні імені шейха Мансура служать іноземні добровольці, дуже заслужені, здебільшого чеченці, яким повернення до їхньої країни назад немає. Саме для них та інших бійців іноземців ми вчора ухвалювали закон, щоб вони могли отримати громадянство. Але що відбувається зараз? Три місяці вже чиниться тиск СБУ на свідків, які свідчили цим іноземцям для набуття статусу бійця бойових дій, — розповіла Яна Зінкевич.

У випадку, якщо хоча б один свідок відмовиться від показів стосовно одного бійця-чеченця, усі, хто отримав статус учасника бойових дій (УБД) завдяки цим свідченням, втратять його.

Аналогічний прецедент відбувся з батальйоном ОУН. У ньому, за словами Зінкевич, позбавили двох бійців вже набутого статусу. Якщо це станеться, втратять статус близько 44 осіб, на яких свідчили ці свідки. Йдеться про батальйон «Аратта» Української добровольчої армії і батальйон шейха Мансура.

Нардеп Андрій Шараскін додав, що зараз під різними підставами намагаються не дати добровольцям-іноземцям нові паспорти та повністю заблоковано роботу з набуття громадянства.

Нагадаємо, що 14 грудня у Верховній Раді України проголосовано законопроект 5630 — тепер іноземці, які воювали за нашу країну, матимуть змогу по спрощеній процедурі отримати громадянство.

Батальйон імені шейха Мансура, за даними «Кавказ.Реалії», діяв з 2015 по 2019 рік проти проросійських сепаратистів та російських найманців у районі Маріуполя. Підрозділ здав зброю у 2019 році. Деякі бійці просили надати їм громадянство України відповідно до положення про спрощену процедуру надання громадянства для добровольців та волонтерів. Проте Державна міграційна служба України нібито не зробила цього у передбачений законодавством термін.

Згодом у списку санкцій РНБО опинилися громадяни РФ, які воювали на Донбасі на боці України у складі добровольчого батальйону імені шейха Мансура.