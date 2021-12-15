Герой. Фото: УП

https://racurs.ua/n164442-geroya-rossii-zavernuli-v-kieve-rossiyanin-pritvoryalsya-specagentom-video.html

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Россиянин пытался попасть в Украину из Абу-Даби, притворяясь агентом российских спецслужб.

45-летний мужчина рассказал пограничникам, что прибыл «под прикрытием» и является бывшим ФСБшником и почти «героем России», сбежавшим из-за якобы атаки со стороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

При этом цель визита в Украину назвать он не мог, как и предоставить контакты людей, к которым направлялся. Поэтому непризнанный «герой России» заявил, что якобы ехал сотрудничать с украинскими спецслужбами.

На спецагента, по его словам, начали совершать атаки. Поэтому он решил, что выход один — просить помощи у украинских спецслужб. Потому и приехал, оказывается… А еще признался, что испытывал на себе разные «порошки», которые завозили в РФ для тамошних спецагентов, — заявили в ГПСУ.



Проверять все «заявления» россиянина пограничники не стали и завернули «спецагента» в Абу-Даби.

Напомним, ранее мы сообщали, что обвинения в госизмене выдвинули бывшему чиновнику Администрации президента времен президента-беглеца Виктора Януковича и аппарата Совета национальной обороны и безопасности (СНБО).