«Героя Росії» завернули в Києві — росіянин прикидався агентом спецслужб. Фото: УП

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Росіянин намагався потрапити до України з Абу-Дабі, удаючи агента російських спецслужб.

45-річний чоловік розповів прикордонникам, що прибув «під прикриттям» і є колишнім ФСБшником та мало не «героєм Росії», який втік через нібито атаки з боку РФ. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

При цьому мету візиту в Україну назвати він не міг, як і надати контакти людей, до яких прямував. Тому невизнаний «герой Росії» заявив, що нібито їхав співпрацювати з українськими спецслужбами.

На спецагента, за його ж словами, почали здійснювати атаки. Тож він вирішив, що вихід один — просити допомоги в українських спецслужб. Того і приїхав, виявляється… А ще зізнався, що випробовував на собі різні «порошки», які завозили у РФ для тамтешніх спецагентів, — заявили в ДПСУ.



Перевіряти всі «заяви» росіянина прикордонники не стали й завернули «спецслужбовця» до Абу-Дабі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що звинувачення в держзраді висунули колишньому посадовцю Адміністрації президента часів президента-втікача Віктора Януковича та апарату Ради національної оборони та безпеки (РНБО).