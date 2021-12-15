Єдиного акредитованого в РФ журналіста з України звинуватили в екстремізмі

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Ракурс

Українського журналіста у Москві Романа Цимбалюка російська влада звинувачує в екстремізмі. Проти власкора УНІАНу в РФ мають намрі порушити кілька адміністративних справ.

Цю новину повідомили адвокат Микола Полозов і сам Цимбалюк у своїх соцмережах. Полозов вважає, що з боку влади РФ чиниться тиск на іноземного журналіста — Цимбалюка позбавляють права на свободу вираження поглядів та здійснення професійної діяльності. Полозов представлятиме інтереси Цимбалюка в Росії.

Цимбалюк написав, в Росії «часи нині неспокійні, хунта біснується і зводить наклеп». Він пообіцяв судитися проти РФ в Європейському суді з прав людини, а «гроші, отримані за рішенням ЄСПЛ, спрямує на «підтримку дітей кримських татар, взятих у полон окупаційною владою».

Полозов повідомив, що Цимбалюк фактично опинився у РФ поза законом і проти нього збираються заводити кілька адміністративних справ за 20.3.1 КоАП РФ.

Проте важливо розуміти специфіку. Грань між «адміністративним» екстремізмом та «кримінальним» дуже тонка і багато в чому залежить від експертів, якість роботи яких у справах із політичним інтересом влади є дуже передбачуваною. Чимало експертів вважають що ці статті неконкретні, розпливчасті і «гумові», тобто дозволяють натягувати норму на будь-які обставини, — написав Полозов.



Адвокат вважає атаку на Цимбалюка узгодженою з боку влади, силовиків та ЗМІ РФ, оскільки «через пропагандистські смітники відбувається злив різної інформації, що нібито дискредитує його». Йдеться і про звинувачення Цимбалюка у шпигунській діяльності.

Раніше Цимбалюка вже викликали на допит у прокуратуру Москви.