Единственного аккредитованного в РФ журналиста из Украины обвинили в экстремизме

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Ракурс

Украинского журналиста в Москве Романа Цимбалюка российские власти обвиняют в экстремизме. Против собкора УНИАН в РФ намерены возбудить несколько административных дел.

Эту новость сообщили адвокат Николай Полозов и сам Цимбалюк в своих соцсетях. Полозов считает, что со стороны властей РФ оказывается давление на иностранного журналиста — Цимбалюка лишают права на свободу выражения мнений и осуществления профессиональной деятельности. Полозов будет представлять интересы Цимбалюка в России.

Цимбалюк написал, что в России «времена ныне беспокойны, хунта беснуется и клевещет». Он пообещал судиться против РФ в Европейском суде по правам человека, а «деньги, полученные по решению ЕСПЧ, будут направлены на «поддержку детей крымских татар, взятых в плен оккупационными властями».

Полозов сообщил, что Цимбалюк фактически оказался в РФ вне закона и против него собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 КоАП РФ.

Однако важно понимать специфику. Грань между «административным» экстремизмом и «криминальным» очень тонкая и во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретны, расплывчаты и «резиновые», то есть позволяют натягивать норму на любые обстоятельства, — написал Полозов.

Адвокат считает атаку на Цимбалюка согласованной со стороны властей, силовиков и СМИ РФ, поскольку «через пропагандистские помойки происходит слив разной информации, которая якобы дискредитирует его». Речь идет и об обвинении Цимбалюка в шпионской деятельности.

Ранее Цимбалюка уже вызывали на допрос в прокуратуру Москвы.