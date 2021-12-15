Зонд Parker побывал в солнечной короне

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Ракурс

Космический аппарат в первый раз в истории побывал в верхних слоях атмосферы Солнца — солнечной короне.

Зонд Parker Solar Probe пролетел через верхние слои атмосферы Солнца и собрал образцы частиц и сведения о магнитных полях, сообщает пресс-служба NASA.

В NASA отмечают, что этот момент миссии зонда Parker является выдающимся достижением и «монументальным моментом для науки о Солнце».

Эта веха не только дает нам возможность глубже понять эволюцию нашего Солнца и его влияние на нашу Солнечную систему, но и все, что мы узнаем о нашей собственной звезде, также позволяет нам узнать больше о звездах в остальной Вселенной, — добавляют в NASA.

Ожидается, что это не последний пролет Parker Solar Probe через солнечную корону и этот зонд соберет информацию о явлениях, которые невозможно изучить издалека.

Так, в 2019 году Parker обнаружил, что магнитные зигзагообразные структуры в солнечном ветре часто встречаются вблизи Солнца. Но как они образуются, оставалось загадкой. С этого времени расстояние до Солнца сократилось вдвое, и теперь Parker Solar Probe прошел достаточно близко, чтобы определить одно место их возникновения — солнечную поверхность.

Следующий пролет Parker через солнечную корону должен состояться в январе 2022 года.