Зонд Parker побував у сонячній короні

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Космічний апарат вперше в історії побував у верхніх шарах атмосфери Сонця — сонячній короні.

Зонд Parker Solar Probe пролетів через верхні шари атмосфери Сонця та зібрав зразки частинок та відомості про магнітні поля, повідомляє прес-служба NASA.

У NASA наголошують, що цей момент місії зонду Parker є визначним досягненням та «монументальним моментом для науки про Сонце».

Ця віха не тільки дає нам можливість глибше зрозуміти еволюцію нашого Сонця і його вплив на нашу Сонячну систему, але й все, що ми дізнаємося про нашу власну зірку, також дозволяє нам дізнатися більше про зірки в решті Всесвіту, — додають у NASA.

Очікується, що це не останній проліт Parker Solar Probe через сонячну корону і що цей зонд збере інформацію про явища, які неможливо вивчити здалеку.

Так, у 2019 році Parker виявив, що магнітні зигзагоподібні структури в сонячному вітрі часто зустрічаються поблизу Сонця. Але як де вони утворюються, залишалося загадкою. З того часу відстань до Сонця скоротилася вдвічі, і тепер Parker Solar Probe пройшов досить близько, щоб визначити одне місце їх виникнення — сонячну поверхню.

Наступний проліт Parker через сонячну корону має відбутися у січні 2022 року.