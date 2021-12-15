Ермак никогда не говорит Зеленскому «нет» — Богдан, фото - УП

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Ракурс

О союзе Зеленского и Ермака рассказал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Экс-глава ОП сообщил, что его преемник в этой должности Андрей Ермак никогда не говорит «нет» Владимиру Зеленскому.

Богдан дал большое интервью Дмитрию Гордону и ответил в том числе на вопрос, кто управляет страной — Зеленский или Ермак.

Это симбиоз двух человек, а Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит «нет». Любой бред, любая сюжетная линия — «Давай, класс!». «Эй, ребята, заходите, президент идею дал». Но ведь это так не работало, не работает и не будет работать, — рассказал Богдан.

Он также ответил на вопрос, чем Ермак «взял Зеленского». Это якобы старая история и президент с руководителем своего офиса знакомы 8−10 лет.

Что они там делали — это их история. Пусть они своей историей и живут, — сказал Богдан.



11 февраля 2020 года Зеленский уволил Богдана из ОП. Вместо него президент назначил Андрея Ермака. Богдан был рядом с Зеленским во время избирательной кампании и возглавлял правовое направление в СН и ОП.

«Ракурс» писал, что бывший глава Офиса президента Украины заявил, что депутаты Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа», кроме официальной заработной платы, получают еще вознаграждение в «конвертах», размер которого зависит от голосований за «нужные» законопроекты. Об этом также заявил Богдан Гордону.