«Слуги» получают зарплату в конвертах в зависимости от голосований – Андрей Богдан

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Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента Украины, заявил, что депутаты Верховной Рады из президентской фракции «Слуга народа», кроме официальной заработной платы, получают еще вознаграждение в «конвертах», размер которого зависит от голосований за «нужные» законопроекты.

Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тыс… Может, и не гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют и твоя зарплата уменьшается, — заявил Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

Экс-чиновник добавил, что Национальное антикоррупционное бюро не реагирует на эту ситуацию, поскольку до сих пор не назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, конкурс на которого, по данным СМИ, блокирует Банковая.

По словам Богдана, зарплаты нардепов могут формироваться за счет бизнеса, который приносит «черный кэш». На прямой вопрос о зарплатах в «конвертах» Богдан ответил:

Я слышал, что платят.

Напомним, руководитель САП не назначается с 21 августа 2020 года. В сентябре Рада с третьей попытки утвердила своих представителей в комиссию по избранию главы САП, после чего Европарламент пригрозил Украине потерей безвиза и транша. США и ЕС потребовали от Киева проведения прозрачного конкурса. Правительство неоднократно пыталось продвинуть в комиссию по отбору кандидатов на главу САП сомнительных представителей. 7 декабря конкурсная комиссия определила финальных кандидатов на должность главы САП.