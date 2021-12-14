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Ракурс
Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров (ФОТО)

14 дек 2021, 21:20
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Toyota, автомобильный гигант Японии, показала 16 новых электрокаров, среди которых внедорожник, суперкар и пикап. Таким образом, производитель автомобилей до 2030 года планирует перейти на батарейные модели в каждом сегменте рынка.

В ближайшие девять лет в линейке марки появится не менее 30 батарейных моделей во всех массовых сегментах авторынка. В целом Toyota работает над созданием «зеленых» компактных кроссоверов, трехрядных внедорожников, а также суперкаров, пикапов и ультракомпактных сити-каров для начинающих водителей.

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Сейчас модельный ряд Toyota имеет только один серийный электромобиль — батарейный кроссовер bZ4X.

Компания также собирается выпустить батарейный аналог пикапа Tundra и возродить легендарный внедорожник FJ Cruiser в электрифицированном варианте. Флагманская модель электрокаров будет выпущена под брендом Lexus. Разработчики обещают, что серийная модель сможет разгоняться до сотни за две секунды. Одной зарядки аккумулятора хватит до 700 км.

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров


Toyota показала 16 новых электрокаров

Toyota показала 16 новых электрокаров

Источник: Ракурс


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