Toyota показала 16 новых электрокаров

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Ракурс

Toyota, автомобильный гигант Японии, показала 16 новых электрокаров, среди которых внедорожник, суперкар и пикап. Таким образом, производитель автомобилей до 2030 года планирует перейти на батарейные модели в каждом сегменте рынка.

В ближайшие девять лет в линейке марки появится не менее 30 батарейных моделей во всех массовых сегментах авторынка. В целом Toyota работает над созданием «зеленых» компактных кроссоверов, трехрядных внедорожников, а также суперкаров, пикапов и ультракомпактных сити-каров для начинающих водителей.

Сейчас модельный ряд Toyota имеет только один серийный электромобиль — батарейный кроссовер bZ4X.

Компания также собирается выпустить батарейный аналог пикапа Tundra и возродить легендарный внедорожник FJ Cruiser в электрифицированном варианте. Флагманская модель электрокаров будет выпущена под брендом Lexus. Разработчики обещают, что серийная модель сможет разгоняться до сотни за две секунды. Одной зарядки аккумулятора хватит до 700 км.