Путин присоединил Беларусь и ведет войну против ЕС и НАТО - Залужный

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, присоединил Беларусь и продолжает гибридную войну против Европейского Союза и НАТО. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 14 декабря во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, представительства ЕС в Украине и представительства НАТО в Украине.

Война на востоке Украины, временная оккупация наших земель, а также накопление российских войск вдоль государственной границы, остаются основными дестабилизирующими факторами безопасности в Европе. Путин присоединил Беларусь и продолжает гибридную войну против ЕС и НАТО. Я призываю к консолидации наших усилий по сдерживанию агрессора, — подчеркнул генерал-лейтенант.

Залужный также ознакомил военных дипломатов с военно-стратегической обстановкой вокруг Украины и текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

Мы выбрали европейский цивилизационный путь и не променяем его. Мы потеряли тысячи военных и гражданских. Не велика ли цена за этот выбор? Пожалуй, да. Но другого пути у нас нет, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.



Напомним, Беларусь фактически оказалась во власти Москвы. Как следствие, Украина получила 1084 км опасной границы, а Польша — так называемый «миграционный кризис».