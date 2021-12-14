Главнокомандующий ВСУ — Мы готовы, Россия должна за все ответить

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Агрессия России против Украины является следствием слабой реакции международного сообщества на апрельскую эскалацию ситуации у украинских границ. Такое мнение высказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный.

Военно-стратегическая обстановка вокруг Украины остается напряженной. Все, что происходит сейчас, — это следствие слабой реакции международного сообщества на апрельскую эскалацию. Если бы тогда были приняты более действенные меры, не было бы шантажа применением военной силы, энергетического и «миграционного» кризиса", — цитирует Залужного Минобороны.

Он напомнил, что целью гибридной агрессии Москвы является подрыв евроатлантической и европейской безопасности.

Российские оккупационные войска постоянно нарушают договоренности… Только в этом году погибли 64 военнослужащих ВСУ, 260 получили ранения. Россия раздает паспорта РФ жителям Донецкой и Луганской областей, — констатировал Залужный.

По мнению генерал-лейтенанта, это происходит, потому что правительства, прежде всего, крупных стран «закрывают глаза» на действия Кремля.

Мы, как военные, готовы к любому развитию ситуации. Но должен быть дипломатический путь. Я считаю, что Россия должна отвечать за все, что происходит, — подытожил Залужный.



Он также подчеркнул, что дополнительных усилий и затрат требует ситуация с Беларусью, которая фактически оказалась во власти Москвы. Как следствие, Украина получила 1084 км опасной границы, а Польша — так называемый «миграционный кризис».

Напомним, за почти восемь лет российско-украинской войны Украина потеряла более 4,5 тыс. защитников, еще 15 тыс. получили ранения.