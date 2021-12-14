Морпехи освободили «захваченные» админздания на Одесщине

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Ракурс

Учебный рейд устроили морские пехотинцы в Одесской области. Военнослужащие тактической группы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. Михаила Остроградского учились освобождать «восторженные» административные здания и искать «вражеский» тайник с оружием.

По легенде учений, морпехи совершили рейд в рамках стабилизационной операции в кризисном регионе. Тактическая группа деблокировала захваченные условным врагом админздания, обнаружила и ликвидировала тайник с оружием и уничтожила остатки вражеской группировки, которая закрепилась в сельской местности.

Личный состав получил ценный опыт ведения боевых действий в условиях, максимально приближенных к боевым, — констатировали в части.

Условные соперники, роль которых исполняли солдаты из 35-й бригады, устраивали диверсии и засады на пути следования колонны.