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Ракурс
Морпехи освободили «захваченные» админздания на Одесщине

Морпехи освободили «захваченные» админздания на Одесщине (ФОТО)

14 дек 2021, 19:15
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Учебный рейд устроили морские пехотинцы в Одесской области. Военнослужащие тактической группы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. Михаила Остроградского учились освобождать «восторженные» административные здания и искать «вражеский» тайник с оружием.

По легенде учений, морпехи совершили рейд в рамках стабилизационной операции в кризисном регионе. Тактическая группа деблокировала захваченные условным врагом админздания, обнаружила и ликвидировала тайник с оружием и уничтожила остатки вражеской группировки, которая закрепилась в сельской местности.

Личный состав получил ценный опыт ведения боевых действий в условиях, максимально приближенных к боевым, — констатировали в части.

Условные соперники, роль которых исполняли солдаты из 35-й бригады, устраивали диверсии и засады на пути следования колонны.


Источник: Ракурс


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