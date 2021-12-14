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Ракурс
Морпіхи звільнили “захоплені” адмінбудівлі на Одещині

Морпіхи звільнили «захоплені» адмінбудівлі на Одещині (ФОТО)

14 гру 2021, 19:15
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Навчальний рейд влаштували морські піхотинці в Одеській області. Військові тактичної групи 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. Михайла Остроградського вчилися звільняти «захоплені» адміністративні будівлі та шукати «ворожу» схованку зі зброєю.

За легендою навчань, морпіхи здійснили рейд у рамках стабілізаційної операції в кризовому регіоні. Тактична група деблокувала захоплені умовним ворогом адміністративні будівлі, виявила та ліквідувала схованку зі зброєю та знищила залишки ворожого угруповання, яке закріпилося у сільській місцевості.

Особовий склад отримав цінний досвід ведення бойових дій в умовах, максимально наближених до бойових, — констатували у частині.

Умовні суперники, роль яких виконували також солдати з 35-ї бригади, влаштовували диверсії та засідки на шляху проходження колони.


Джерело: Ракурс


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