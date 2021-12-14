Російська тематика і наукові фейки - “скарби” підручників показали у Раді

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Підручники, які використовуються для освітнього процесу, перевірятимуть ретельніше, адже Верховна Рада підтримала законопроект № 5465 у другому читанні. Про це повідомила сьогодні нардеп Інна Совсун у Фейсбук.

Проблема підручників не вичерпується порадами лікувати рак содою і вдягати спідницю до п’ят, щоб уникнути зґвалтування. У робочому зошиті «Людина і світ» для 4 класу є розповіді про російську антарктичну станцію «Восток» — замість української антарктичної станції «Академік Вернадський». На громадян якої країни це розраховано?, — вказала парламентар.

Вона також нагадала, що у нових підручниках з української мови для 8 класу, виданих цьогоріч, переказується фейк про конкурс милозвучності мов, призове місце на якому зайняла українська мова.

У підручнику з мистецтва розділ про мистецтво Візантії та Київської Русі ілюструє собор Олександра Невського у Софії, збудований 1904−1912 роках… У підручнику з біології пов’язують індивідуальні особливості людини з її групою крові. Розповідають, що люди з першою групою — «прагнуть завжди бути лідером», але «ревниві, метушливі, надмірно амбітні»… Лишилося додати гороскопи та поради, як заряджати воду з телеекранів, — зазначила нардеп.

Зі слів Совсун, законопроєкт № 5465 створено, щоб докорінно змінити ситуацію. Йдеться про законодавчо закріплену вимогу, щоб підручники ґрунтувалися на наукових даних, не містили дискримінаційних висловлювань й не порушували принципи академічної доброчесності.

Нагадаємо, 14 грудня під час пленарного засідання Верховна Рада внесла зміни до закону України «Про освіту» щодо вдосконалення науково-методичного забезпечення освіти та якості навчальної літератури (№ 5465). Зміни спрямовані на встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури, насамперед тієї, що використовуються у закладах повної загальної середньої освіти, та механізму перевірки дотримання цих вимог, а також повноважень щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.