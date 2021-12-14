Российская тематика и научные фейки - «сокровища» учебников показали в Раде

https://racurs.ua/n164423-rossiyskaya-tematika-i-nauchnye-feyki-sokrovischa-uchebnikov-pokazali-v-rade-foto.html

Ракурс

Учебники, которые используются для образовательного процесса, будут тщательно проверяться, ведь Верховная Рада поддержала законопроект № 5465 во втором чтении. Об этом сообщила сегодня нардеп Инна Совсун в Фейсбуке.

Проблема учебников не исчерпывается советами лечить рак содой и одевать юбку до пят, чтобы избежать изнасилования. В рабочей тетради «Человек и мир» для 4 класса есть рассказы о российской антарктической станции «Восток» — вместо украинской антарктической станции «Академик Вернадский». На граждан какой страны это рассчитано? — указала парламентарий.

Она также напомнила, что в новых учебниках украинского языка для 8 класса, изданных в этом году, пересказывается фейк о конкурсе благозвучности языков, призовое место в котором занял украинский язык.

В учебнике по искусству раздел об искусстве Византии и Киевской Руси иллюстрирует собор Александра Невского в Софии, построенный в 1904—1912 годах… В учебнике по биологии связывают индивидуальные особенности человека с его группой крови. Рассказывают, что люди с первой группой — «стремятся всегда быть лидером», но «ревнивые, суетливые, чрезмерно амбициозные»… Осталось добавить гороскопы и советы, как заряжать воду с телеэкранов, — отметила нардеп.

По словам Совсун, законопроект № 5465 создан, чтобы коренным образом изменить ситуацию. Речь идет о законодательно закрепленном требовании, чтобы учебники основывались на научных данных, не содержали дискриминационных высказываний и не нарушали принципы академической добропорядочности.

Напомним, 14 декабря во время пленарного заседания Верховная Рада внесла изменения в закон Украины «Об образовании» в части усовершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы (№ 5465). Изменения направлены на установление четких требований к качеству учебной литературы, прежде всего используемых в заведениях полного общего среднего образования, и механизма проверки соблюдения этих требований, а также полномочий по научно-методическому обеспечению системы образования.