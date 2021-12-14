Кому из иностранных лидеров доверяют украинцы — опрос

https://racurs.ua/n164422-komu-iz-inostrannyh-liderov-doveryaut-ukraincy-opros.html

Ракурс

Рейтинг доверия к мировым лидерам составили украинцы в ходе соцопроса. Самым большим доверием у населения пользуются президент Польши Анджей Дуда и экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Антилидером рейтинга стал президент страны-агрессора Владимир Путин.

Анджея Дуду считают самым надежным 52,5% опрошенных. На втором месте с 51,8% оказалась Меркель. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра «Новая Европа».

Третье место занял президент США Джо Байден, которому доверяет 49,8% украинцев. В прошлом году уровень доверия к Байдену был на 19% ниже. Существеннее всего возросло доверие граждан к президенту Турции Реджепу Эрдогану — ему доверяет 41,6% по сравнению с 26,8% в 2020 году.

Путину доверяют 12,1% респондентов (по сравнению с 14,2% годом ранее), а не доверяют — 76,7% граждан. Второе место в рейтинге недоверия занимает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко — ему не верят 59,2% опрошенных. Еще 35% опрошенных не верят президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, исследование было проведено «Инфо Сапиенс» с 8 по 29 ноября 2021 года среди более тысячи респондентов.