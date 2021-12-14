Кому з іноземних лідерів найбільше довіряють українці — опитування

https://racurs.ua/ua/n164422-komu-z-inozemnyh-lideriv-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-opytuvannya.html

Ракурс

Рейтинг довіри до світових лідерів склали українці під час соцопитування. Найбільшою довірою у населення користуються президент Польщі Анджей Дуда та екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель. Антилідером рейтингу став президент країни-агресора Володимир Путін.

Анджея Дуду вважають найнадійнішим 52,5% опитаних. На другому місці з 51,8% опинилася Меркель. Про це свідчать результати дослідження Центру «Нова Європа».

Третю сходинку рейтингу посів президент США Джо Байден, якому довіряє 49,8% українців. Торік рівень довіри до Байдена був на 19% нижчим. Найсуттєвіше зросла довіра громадян до президента Туреччини Реджепа Ердогана — йому довіряє 41,6% у порівнянні з 26,8% у 2020 році.

Путіну довіряють 12,1% респондентів (у порівнянні з 14,2% роком раніше), а не довіряють — 76,7% громадян. Друге місце у рейтингу недовіри посідає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко — не вірять йому 59,2% опитаних. Ще 35% опитаних не вірить президенту Франції Еммануелю Макрону.

Нагадаємо, дослідження було проведено «Інфо Сапієнс» 8 по 29 листопада 2021 року серед понад тисячі респондентів.