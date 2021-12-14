Олександра Беналла. Фото: benallaoff / instagram

https://racurs.ua/ua/n164421-eks-pracivnyka-administraciyi-makrona-areshtuvaly-za-zv-yazky-z-rosiyskym-biznesom.html

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Екс-співробітника адміністрації президента Франції Олександра Беналла затримали у справі про контракт з російським бізнесменом.

Розслідування проводить Національна фінансова прокуратура Франції щодо передбачуваних випадків корупції та ухилення від сплати податків. Справа стосується контракту на охоронні послуги, укладеного помічником Олександра Беналла Венсаном Кразом з російським підприємцем Іскандером Махмудовим. Про це повідомляє Le Parisien з посиланням на джерела.

А видання Le Point пише, що слідчі хочуть встановити, чи Беналла використав службове положення для укладання цього договору.

Зазначається, що співробітник адміністрації Макрона був фігурантом ще однієї справи у Франції, пов’язаної з подіями під час акції протесту у травні 2018 року. У мережі тоді опублікували відео, як Беналла в одязі з поліцейськими нашивками кілька разів ударив протестувальників під час операції зі стримування масових заворушень. Восени 2021 року його засудили до трьох років ув’язнення, два з них умовно, а рік він проведе під домашнім арештом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловлював упевненість, що президент Франції Еммануель Макрон хоче дружити з Росією.

Джерела: Le Parisien, Le Point