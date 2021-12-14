Україна і Швеція уклали оборонну угоду

https://racurs.ua/ua/n164420-ukrayina-i-shveciya-uklaly-oboronnu-ugodu-detali.html

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Угоду про співробітництво в оборонній сфері між урядами України та Королівства Швеції підписали глави Міноборони двох країн Петер Хултквіст та Олексій Резніков, який нині перебуває з офіційним візитом у Стокгольмі.

У нас була двостороння розмова про ситуацію з безпекою в нашому районі та розвиток безпеки навколо нас. Сьогодні ми також підписали угоду між Україною та Швецією про оборону та про те, як нам слід розвивати оборонну співпрацю між нашими двома країнами у майбутньому, — заявив Хултквіст на брифінгу за підсумками зустрічі.

Резніков своєю чергою зазначив, що йдеться про угоду на рівні урядів двох держав.

Важливою складовою є інтенсифікація воєнно-політичного діалогу, демонстрація нашої позиції на найвищому політичному рівні, і наша сьогоднішня зустріч та вже підписана оновлена угода є тому красномовним свідченням, — зазначив глава українського оборонного відомства, повідомляє прес-служба Міноборони.



Резніков нагадав, що 20 років тому Київ у Стокгольм уклали протокол, а тепер на заміну йому країни підписали новий потужний документ. Окрім цього, глава Міноборони України відзначив зацікавленість у продовженні підготовки українських військовослужбовців у шведському Міжнародному центрі (SWEDINT) та Центрі знешкодження вибухонебезпечних предметів та розмінування (SWEDEC). Хултквіст також підтвердив послідовну політичну та дипломатичну підтримку України з боку Швеції.

Нагадаємо, раніше Резніков в інтерв’ю Financial Times заявив, що Україна прагнутиме купувати зброю за допомогою двосторонніх угод з союзниками, включаючи США, Велику Британію, Литву і Францію.