Київ готується до надзвичайного стану через агресію РФ — Кличко

https://racurs.ua/ua/n164413-kyyiv-gotuietsya-do-nadzvychaynogo-stanu-cherez-agresiu-rf-klychko.html

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Можливий напад Росії, армія якої зосереджена біля кордонів України, прокоментував мер Києва Віталій Кличко. З його слів, столиця України готується на випадок воєнної агресії з боку Москви й розраховує на допомогу Заходу.

У моєму рідному місті — Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я, як мер, організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з комплектування та підготовки резервістів, — заявив Кличко в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Він додав, що нині по всій Україні готуються до можливого вторгнення російського війська за наказом президента країни-окупанта Володимира Путіна, як це було у 2014 році.

Як солдат, я колись поклявся захищати країну, а тепер готовий воювати за Батьківщину, — наголосив політик.

Кличко також закликав Берлін усвідомити всю серйозність ситуації, оскільки Путін зібрав біля українських кордонів понад 100 тис. солдатів РФ.

Мер Києва нагадав, що у 2014 році майже всі міжнародні спостерігачі вважали неможливими тодішні дії Кремля проти України. Він не вірить у те, що Німеччина могла заблокувати рішення НАТО про поставку оборонної зброї Україні.

Новий федеральний уряд повинен зрозуміти, що допомога ніколи не була такою важливою для нашої країни. Україна в центрі Європи! На кордоні з кількома країнами ЄС… Ми європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки!, — зауважив мер.

Разом з тим, Кличко додав, що Україна прагне миру, а не хоче війни, проте народ не дозволить Росії повернути країну до радянської імперії.

Нагадаємо, у Брюсселі відбулося засідання Ради міністрів Європейського Союзу із закордонних справ, серед головних тем якої було реагування на дії Росії біля кордонів України.

Джерело: Bild